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17:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Российским дачникам назвали не требующие разрешения на строительство объекты

Для строительства на загородном участке бань, теплиц, сараев и других вспомогательных построек высотой до 20 метров не требуется разрешение. Перечень объектов, возведение которых не подразумевает оформление специальных документов, дачникам назвало правительство. Постановление опубликовано на сайте российского кабмина.

Источник: РИА "Новости"

В документе прописаны такие критерии, как площадь, местоположение, высота и иные характеристики сооружений. В постановлении также говорится, что на территории промышленных объектов без разрешения можно возвести постройку площадью не более 1500 квадратных метров.

Разработка критериев для определения вспомогательных сооружений позволит сократить число жалоб и судебных разбирательств по этим вопросам, убеждены в правительстве. Новые правила начнут действовать в стране с 1 сентября 2023 года.

Ранее россиян предупредили о штрафах за разведение некоторых растений на даче. Так, на загородном участке запрещено высаживать мак, коноплю и другие культуры, из которых можно произвести сырье для наркотиков. В некоторых регионах России дачников могут также привлечь к административной ответственности за борщевик на участке, например, в Московской области владельцу земли грозит взыскание до пяти тысяч рублей, напомнил юрист.

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