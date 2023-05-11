04:22 (мск), источник: Аргументы и факты
Дефицит бюджета России превысил план на год. Что теперь будет?
Чтобы остаться в рамках закона о бюджете, правительству придется экономить.
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Дефицит федерального бюджета за первые четыре месяца 2023 года достиг 3,4 триллиона рублей, из них в апреле — чуть более 1 триллиона, сообщил Минфин России. Нефтегазовые доходы оказались на 52% ниже, чем в прошлом году. В результате промежуточный дефицит на полтриллиона превысил планы ведомства. Чтобы остаться в рамках закона о бюджете, правительству нужно будет в оставшиеся месяцы удержаться в профиците. По просьбе aif.ru эксперты оценили последствия для экономики России.
Причины дефицита
«Причин для переживания по поводу наполнения бюджета и дефицита нет никаких, — заявил aif.ru доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. — Да, сейчас есть технический дефицит. Но если взять федеральный бюджет в чистом виде плюс средства казначейства, то дефицита нет».
Технический дефицит в России образовался из-за отладки нового механизма единого налогового счета (ЕНС) и соответствующего платежа, а также проблем на таможне, добавил профессор Кричевский.
«Люди пока просто не разобрались, как платить, — пояснил он. — Это серьезная проблема, которую ФНС должна урегулировать. Формально до 30 июня пени и штрафы тем, кто не заплатил, не начисляются, и остается надеяться, что эту проблему скоро решат. И, конечно, на поступления в бюджет влияет история с таможней, которая была в апреле. Тогда взломали их систему, она зависла и просто вручную пришлось заполнять все бумаги».
Последствия для экономики
Какими бы ни были причины дефицита бюджета, на стороне доходов бюджета картина выглядит относительно ясной, говорит главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Данные подтверждают, что Минфин по итогам года с высокой вероятностью соберет запланированные 17 триллионов ненефтегазовых доходов и недоберет порядка 1 триллиона по нефтегазовым доходам.
«Это приведет к тому, что дефицит в конце года окажется в районе 4 триллионов рублей, — подсчитал Александр Исаков. — С другой стороны, с расходами картина не ясна. Хотя Минфин подчеркивает, что не планирует превысить потолок в 29 триллионов, заданный законом о федеральном бюджете, на деле предел расходов может в текущих условиях значительно вырасти».
Для российского общества основной риск состоит в том, что рост расходов федерального бюджета может поставить экономику перед выбором между ускорением инфляции и сокращением потребления из-за повышения процентных ставок, пояснил эксперт.
«В прошлом Банк России оценивал, что неожиданный рост расходов на 1% ВВП потребует временного повышения ставки на 1%, — напомнил Александр Исаков. — В сегодняшних условиях это значит, что для такого повышения ставки достаточно роста расходов сверх плана на 1,5 триллиона рублей».
Сергей Болотов