«Давайте просто представим, что Китай и Мексика решат создать военный союз. Очевидно, что США и (премьер Канады Джастин — ред.) Трюдо не будут говорить: “Это их выбор! Двери открыты для всех, они могут делать все, что захотят”, — заявил Сакс.
Экономист назвал главной причиной конфликта уверенность НАТО в том, что она может безнаказанно приближаться к чужим границам. Сакс напомнил, что США обещали не расширять альянс, однако такие планы появились уже в 1992 году. Тогда же, по его словам, рассматривали вопрос принятия в организацию Украину. Об этом никогда не заявляли официально, но все это можно узнать из архивных материалов, указал он.
«Мы живем в мире лжи, и Соединенные Штаты ведут свою политику конфиденциально за исключением тех случаев, когда кто-то что-то сливает», — заметил экономист.
Сакс подчеркнул, что единственным способом закончить украинский конфликт являются переговоры, основанные на отказе от расширения НАТО. В противном случае военные действия могут перейти в стадию ядерного конфликта, либо затянутся на долгие годы.
Москва неоднократно заявляла, что готова выстраивать отношения с США, ЕС и НАТО на основе взаимного уважения. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет определять перспективы взаимодействия с Западом на своих условиях, как только его руководители «протрезвеют».