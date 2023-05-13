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Спецоперация на Украине
08:48 (мск), источник: © РИА Новости

В США предложили простой способ понять мотивы России на Украине

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американский экономист Джеффри Сакс призвал сравнить Украину с Мексикой, чтобы лучше понять позицию России в конфликте. Об этом он заявил в интервью для The Canadian Foreign Policy Institute.

Источник: © РИА Новости

«Давайте просто представим, что Китай и Мексика решат создать военный союз. Очевидно, что США и (премьер Канады Джастин — ред.) Трюдо не будут говорить: “Это их выбор! Двери открыты для всех, они могут делать все, что захотят”, — заявил Сакс.

Экономист назвал главной причиной конфликта уверенность НАТО в том, что она может безнаказанно приближаться к чужим границам. Сакс напомнил, что США обещали не расширять альянс, однако такие планы появились уже в 1992 году. Тогда же, по его словам, рассматривали вопрос принятия в организацию Украину. Об этом никогда не заявляли официально, но все это можно узнать из архивных материалов, указал он.

«Мы живем в мире лжи, и Соединенные Штаты ведут свою политику конфиденциально за исключением тех случаев, когда кто-то что-то сливает», — заметил экономист.

Сакс подчеркнул, что единственным способом закончить украинский конфликт являются переговоры, основанные на отказе от расширения НАТО. В противном случае военные действия могут перейти в стадию ядерного конфликта, либо затянутся на долгие годы.

Москва неоднократно заявляла, что готова выстраивать отношения с США, ЕС и НАТО на основе взаимного уважения. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет определять перспективы взаимодействия с Западом на своих условиях, как только его руководители «протрезвеют».

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