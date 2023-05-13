Страны G7 повысили обязательства по поддержке Украины до $44 млрд

«Вместе с международным сообществом мы увеличили наши обязательства по бюджету и экономической поддержки Украины на 2023 и начало 2024 года до $44 млрд, что позволило утвердить программу Международного валютного фонда (МВФ) для Украины в размере $15,6 млрд на четырехлетний период. Эта поддержка придает Украине уверенность и позволяет ее властям обеспечивать работу правительства, продолжать предоставлять основные услуги, осуществлять ремонт поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику», — говорится в заявлении, принятом в главами минфином стран по итогам встречи в японском городе Ниигата.
С начала российской спецоперации на Украине Вашингтон выделил Киеву военной помощи уже на $35,7 млрд, сообщила ранее в мае пресс-служба Пентагона. В конце апреля ЕС выделил новый транш макрофинансовой помощи Киеву на 1,5 млрд евро, а в ноябре прошлого года Европарламент одобрил пакет финансовой помощи стране на сумму до 18 млрд евро на 2023 г.
В апреле после встречи в Японии страны G7 договорились держать российские активы замороженными до тех пор, пока не закончится конфликт на Украине.