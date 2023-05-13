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10:47 (мск), источник: Life.ru

Грузия пока не разрешила рейсы из России

Российские авиакомпании пока не получали разрешения на полёты в Грузию. Об этом сообщила пресс-служба компании TAV Georgia, которая владеет международными аэропортами Тбилиси и Батуми.

Источник: Reuters

«Таких разрешений у них пока нет. Их должно выдать Агентство гражданской авиации Грузии», — приводит ТАСС текст сообщения.

Напомним, 10 мая спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не собирается вводить санкции против России, поскольку это чревато обострением отношений Тбилиси и Москвы. В ответ на решение президента России Владимира Путина отменить визовый режим для грузин и введённый в 2019 году запрет на полёты в Тбилиси для российских авиакомпаний Минэкономики Грузии задумалось о том, чтобы разрешить полёты не подпавшим под санкции авиаперевозчикам РФ.

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