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16:16 (мск), источник: РБК

ФНС арестовала счета модного дома Валентина Юдашкина

Федеральная налоговая служба (ФНС) России арестовала счета модного дома дизайнера Валентина Юдашкина, умершего 2 мая, следует из данных СПАРК.

Согласно информации, по состоянию на 15 мая у компании «имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам». Отмечается, что операции по счетам были приостановлены на основании неуплаты налогов и непредставления налоговой декларации.

По данным телеграм-канала Mash, причиной блокировки счетов стали долги на миллионы рублей. Также отмечается, что компания не предоставила отчет за 2022 год.

РБК обратился за комментарием к представителю модного дома Валентина Юдашкина и направил запрос в пресс-службу ФНС России.

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