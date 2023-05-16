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04:33 (мск), источник: © РИА Новости

В ЕС заявили о предотвращении рецессии и продолжении давления на Россию

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Евросоюз избежал рецессии и планирует продолжить оказывать на Россию экономическое давление. Об этом свидетельствуют прогноз Еврокомиссии на весну 2023 года и заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на этом фоне.

Источник: Reuters

«Экономика ЕС находится в лучшей форме, чем мы прогнозировали прошлой осенью. Мы избежали рецессии и настроены на умеренный рост в этом и следующем году», — заявил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

Однако он также отметил, что «риски слишком велики» для «ощущения комфорта», и призвал «сохранять бдительность».

В отчете указано, что рецессии удалось избежать с помощью снижения цен на нефть и газ.

Между тем, фон дер Ляйен пригрозила, что ЕС продолжит оказывать на Москву санкционное давление в том числе с помощью запрета на транзит товаров из Европы в Россию через третьи страны.

В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

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