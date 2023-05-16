«Экономика ЕС находится в лучшей форме, чем мы прогнозировали прошлой осенью. Мы избежали рецессии и настроены на умеренный рост в этом и следующем году», — заявил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.
Однако он также отметил, что «риски слишком велики» для «ощущения комфорта», и призвал «сохранять бдительность».
В отчете указано, что рецессии удалось избежать с помощью снижения цен на нефть и газ.
Между тем, фон дер Ляйен пригрозила, что ЕС продолжит оказывать на Москву санкционное давление в том числе с помощью запрета на транзит товаров из Европы в Россию через третьи страны.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.