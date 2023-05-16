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14:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией

Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что Georgian Airways получила разрешение на возобновление авиасообщения с Россией. Компания будет выполнять рейсы в Москву семь раз в неделю, начиная с 20 мая.

Источник: РИА "Новости"

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минтрансе сказали, что российские авиакомпании будут выполнять еженедельно семь рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.

Первой российской компанией, получившей разрешение от властей Грузии, стал «Азимут». Ее первый авиарейс из Москвы в Тбилиси состоится 19 мая. Заявку также подавала Red Wings. В грузинском Минэкономики говорили, что в общей сложности три российские авиакомпании запросили выполнение рейсов в Грузию.

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