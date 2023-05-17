15:08 (мск), источник: Коммерсантъ
Россия выделит €1,3 млрд госкредита на проект железнодорожного участка Решт—Астара в Иране
Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия выделит межгосударственный кредит в размере €1,3 млрд на строительство железнодорожного участка Решт—Астара в Иране. Общая стоимость проекта оценивается в €1,6 млрд. Президент России Владимир Путин сегодня, 17 мая, по видеосвязи вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси поучаствовали в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги.