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15:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия выделит €1,3 млрд госкредита на проект железнодорожного участка Решт—Астара в Иране

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия выделит межгосударственный кредит в размере €1,3 млрд на строительство железнодорожного участка Решт—Астара в Иране. Общая стоимость проекта оценивается в €1,6 млрд. Президент России Владимир Путин сегодня, 17 мая, по видеосвязи вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси поучаствовали в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги.

Источник: Reuters

Он рассказал журналистам, что российская доля в межгосударственном кредите составляет 85%. «(Кредит.— “Ъ”) возвратный в течение срока окупаемости этого проекта», — уточнил Новак (цитата по ТАСС).

По его словам, объем грузооборота по железной дорогой должен составить не менее 15 млн тонн в год. «Сегодня будет подписан также контракт между коммерческими компаниями на реализацию этого проекта, начнется проектирование и, соответственно, я думаю, что после окончания проектирования — это примерно год займет — начнется строительство», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Железнодорожный участок Решт—Астара является частью международного транспортного коридора «Север—Юг» — маршрута, позволяющего России получить доступ к иранским портам в Персидском заливе для торговли со странами Ближнего Востока и Индийского субконтинента. Достраиваемый участок железной дороги планировали ввести в эксплуатацию к 2025 году.

Лаура Кеффер

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