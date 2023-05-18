03:32 (мск), источник: Life.ru
Первый американский штат полностью запретил TikTok
В американском штате Монтана запретили пользоваться соцсетью TikTok. Соответствующий закон подписал губернатор Грег Джанфорте.
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«Я запретил TikTok в Монтане, чтобы защитить персональные и личные данные монтанцев от Коммунистической партии Китая», — написал он в «Твиттере».
По мнению политика, TikTok является «приложением, связанным с иностранными противниками». Также губернатор приказал блокировать любое приложение, предоставляющее персональную информацию или данные через сети штата «иностранным противникам».
По данным Reuters, запрет вступит в силу с 1 января 2024 года. Приложение будет невозможно установить через магазины приложений Google и Apple.
Напомним, ранее в Конгрессе США ввели частичный запрет на TikTok. Санкция касается членов и сотрудников Палаты представителей, а также использования программы на рабочих устройствах.