Как будут выглядеть американские города в 2050-м году Бетонные джунгли, разбавленные футуристическими летающими автомобилями
Фоторепортажи
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
10Праздничный салют в честь Дня Победы
Главное
Спецоперация на Украине
06:47 (мск), источник: ТАСС

Японский премьер лично пригласил в страну ведущих зарубежных производителей чипов

Речь идет о компаниях TSMC, IBM, Intel, Micron Technology и Applied Materials.

Источник: AFP 2022

ТОКИО, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида встретился в четверг в своей токийской резиденции с руководителями ведущих иностранных компаний — производителей полупроводников и пригласил их активнее переносить производство в страну. «Мы всем правительством намерены содействовать расширению ваших прямых инвестиций в Японию, оказывать помощь полупроводниковой промышленности», — приводит его слова информационное агентство Kyodo.

В этой встрече, по его данным, приняли участие, в частности, руководители крупнейшего в мире производителя сложных полупроводников тайваньской компании TSMC, а также американских IBM, Intel, Micron Technology, Applied Materials. По данным Kyodo, они выразили готовность изучить вопрос о расширении инвестиций в Японии на основе поддержки со стороны официальных структур Токио.

Правительство Японии в апреле приняло решение выделить дополнительно 260 млрд иен (около $1,94 млрд) на поддержку компании Rapidus, которая займется выпуском передовых полупроводников. Она была создана в 2022 году альянсом нескольких крупных японских корпораций, включая Toyota, NTT, Sony Group и SoftBank. К 2025 году компания намерена запустить тестовую линию по производству новейших 2-нанометровых чипов. Sony Group совместно с TSMC к 2024 году введет в строй на южном японском острове Кюсю крупный завод по производству сложных полупроводников.

Официальный Токио уделяет большое внимание таким проектам в интересах повышения национальной конкурентоспособности и экономической безопасности.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Он имел слабое здоровье и, по свидетельству современников, не был умён
"Привезти-то эти пушки привезли, а как выгружать — непонятно: пушки тяжелые, существующие пристани такую массу не держат"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
технологии