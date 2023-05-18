Турбизнес предупредил о заканчивающихся местах в отелях на черноморском побережье

Популярные семейные отели на черноморском побережье и санатории забронированы на первую половину лета почти на 100%. Об этом РБК сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
Предварительные бронирования на лето текущего года, по данным РСТ, на 10−15% выше уровня 2022 года. Туристы активнее, чем в прошлом году, бронируют отели среднего ценового сегмента, а пятизвездочные гостиницы бронируют на 5% меньше в годовом выражении, указал Уманский.
По словам главы туроператора Pegas Touristik Анны Подгорной, в некоторых отелях «уже нет мест по июль включительно». Такая ситуация наблюдается в Сочи и на курортах Дагестана, уточнила она. По оценке председателя экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова, в Сочи на лето забронировано уже 70−80% объектов. Спросом у туристов пользуются отели сегмента четыре и пять звезд, «в ряде объектов на многие даты уже нет мест», уточнил эксперт.
За ожидаемый рост числа туристов на курортах Краснодарского края Богданов благодарит «коллег из Турции, которые в этом году подняли цены на 30−40%, иногда даже на 70%, что сподвигло многих сограждан сделать выбор в пользу наших курортов».
Другая ситуация в Крыму, где средства размещения на лето забронированы только на 20−30%, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. В прошлом году, по его словам, в это время было забронировано до 40% гостиниц. «Простой сезон мы не ожидаем, хотя выводы и прогнозы делать еще слишком рано», — отметил министр.
На этом фоне многие средства размещения в Крыму снижают цены до 30%, проводят акции и делают пакетные предложения, заявил Волченко. По его словам, туристы только выиграют от сложностей, с которыми столкнулся бизнес, поскольку предложения у Крыма «точно более лояльные», чем в прошлом году и в сравнении с другими направлениями.