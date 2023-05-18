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20:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Министр экономики Армении сообщил о прекращении производителем Ararat поставок в Россию

Ереванский коньячный завод, производящий коньяк Ararat, прекратит экспорт своей продукции на российский рынок. Об этом сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян.

Источник: AFP 2022

«У меня есть информация, как будто уже официальная, о том, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт своей продукции на российский рынок», — заявил Керобян на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания (парламента) Армении (цитата по News.am). Это, по его словам, создаст проблемы по части закупки винограда у фермеров.

«В сфере виноделия происходят структурные изменения», — напомнил он, отметив, что правительство старается оперативно реагировать на все происходящие изменения, и призвал подождать развития ситуации.

Французская Pernod Ricard 12 мая объявила, что прекратит поставки напитков из своего портфеля брендов, в том числе этого коньяка в Россию с конца апреля 2023 года. В середине мая в концерне сообщили, что для полного прекращения продаж в РФ потребуется несколько месяцев.

Мария Федотова

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