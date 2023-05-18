Министр экономики Армении сообщил о прекращении производителем Ararat поставок в Россию

«У меня есть информация, как будто уже официальная, о том, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт своей продукции на российский рынок», — заявил Керобян на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания (парламента) Армении (цитата по News.am). Это, по его словам, создаст проблемы по части закупки винограда у фермеров.
«В сфере виноделия происходят структурные изменения», — напомнил он, отметив, что правительство старается оперативно реагировать на все происходящие изменения, и призвал подождать развития ситуации.
Французская Pernod Ricard 12 мая объявила, что прекратит поставки напитков из своего портфеля брендов, в том числе этого коньяка в Россию с конца апреля 2023 года. В середине мая в концерне сообщили, что для полного прекращения продаж в РФ потребуется несколько месяцев.