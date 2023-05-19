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02:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Великобритания запретит импорт российских алмазов и алюминия

Великобритания введет санкции в отношение 86 человек и компаний, связанных с российским ВПК. Лондон введет запрет на импорт меди, никеля и алюминия из России, а также поставки российских алмазов, сообщает Sky News со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Риши Сунака.

Источник: Reuters

Ожидается, что официально о санкциях он объявит на саммите стран G7, который стартует в японской Хиросиме сегодня, 19 мая. Предполагается, что анонсированные Лондоном ограничения «заморозят» экспорт алмазов в объеме $4 млрд (£3,2 млрд). Правительство Великобритании ожидает, что ее партнеры по G7 также объявят о санкциях в ближайшие выходные, «чтобы продемонстрировать силу против Москвы», сказал пресс-секретарь Сунака.

«Санкции, введенные против России Великобританией и партнерами по G7, оказывают явное и прогрессивное влияние на снижение уровня военных усилий Путина. “Большая семерка” сохранит единство перед лицом угрозы со стороны России и твердо поддерживает Украину», — заявил британский премьер-министр.

Саммит стран G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада) продлится до 21 мая. Economic Times сообщала, что страны G7 могут ввести санкции против российской АЛРОСА, которая является одним из крупнейших производителей алмазов в мире. О том, что страны G7 могут ограничить торговлю российскими алмазами, также писало Bloomberg. АЛРОСА уже находится под санкциями Великобритании и США.

Лаура Кеффер

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