Байден заявил о возможности избежать дефолта в США

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден по-прежнему считает, что Соединенным Штатам удастся избежать дефолта.
«Я по-прежнему думаю, что мы сможем избежать дефолта», — сказал Байден в субботу журналистам в Хиросиме, где он принимает участие в саммите Группы семи (G7). Его слова приводит агентство Reuters.
Накануне высокопоставленный представитель Белого дома заявил журналистам о «настоящих разногласиях» между представителями президента США и республиканцами в Палате представителей Конгресса на консультациях по вопросу повышения потолка госдолга с целью предотвратить возможный дефолт по федеральной задолженности в стране.