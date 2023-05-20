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09:35 (мск), источник: ТАСС

Байден заявил о возможности избежать дефолта в США

В Белом доме ранее сообщали о «настоящих разногласиях» между представителями президента и республиканцами в Палате представителей на консультациях по вопросу повышения потолка госдолга.

Источник: AFP 2022

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден по-прежнему считает, что Соединенным Штатам удастся избежать дефолта.

«Я по-прежнему думаю, что мы сможем избежать дефолта», — сказал Байден в субботу журналистам в Хиросиме, где он принимает участие в саммите Группы семи (G7). Его слова приводит агентство Reuters.

Накануне высокопоставленный представитель Белого дома заявил журналистам о «настоящих разногласиях» между представителями президента США и республиканцами в Палате представителей Конгресса на консультациях по вопросу повышения потолка госдолга с целью предотвратить возможный дефолт по федеральной задолженности в стране.

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