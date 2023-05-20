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10:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Правительство Великобритании отказалось спасать Virgin Orbit

Правительство Великобритании отказалось спасать обанкротившуюся компанию Virgin Orbit, предлагающую пусковые услуги ракеты воздушного старта LauncherOne. Об этом пишет SpaceNews.

Источник: AFP/Virgin Orbit

Издание приводит комментарий министра науки, инноваций и технологий британского правительства Джорджа Фримана. «Мы готовы поддержать конкретное предложение, которое выглядит устойчивым финансово и коммерчески, но мы не рассматриваем и не собираемся делать крупные британские инвестиции в приобретение платформы», — сказал чиновник.

Издание отмечает, что в настоящее время лицензия Virgin Orbit от Управления гражданской авиации Великобритании на пуски ракет остается в силе, однако не ясно, сохранится ли она в случае, если компания будет продана в рамках банкротства.

В апреле Virgin Orbit объявила о банкротстве, подав соответствующее заявление в суд в штате Делавэр (США).

В январе состоялся неудачный пуск двухступенчатой ракеты LauncherOne с самолета-носителя Boeing 747, стартовавшего с территории Великобритании.

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