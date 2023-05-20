В Москве приземлился первый грузинский самолет, летевший из Тбилиси

Полет прошел более буднично, чем вчерашний первый российский рейс, где угощали шампанским по случаю старта полетов.
Загруженность самолета составила примерно 80 процентов. Разрешение на перелет компании выдали 16 мая.
Как рассказал РИА Новости один из пассажиров, трудностей при покупке билета не возникло.
«Единственное, у авиакомпании “Georgian Airways” нет мобильного приложения, поэтому все пришлось оформлять через сайт» — добавил пассажир.
Также при оформлении нет возможности выбрать посадочное место.
В пятницу самолет российской авиакомпании «Азимут» выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии. Полет прошел штатно, на борту находились 86 человек.
Российская авиакомпания Red Wings также получила разрешение от агентства гражданской авиации Грузии на полеты в Тбилиси и Кутаиси.
Президент Владимир Путин 11 мая отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс тогда же сообщил, что планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.