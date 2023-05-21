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22:33 (мск), источник: ТАСС

В Турции заявили, что газовый хаб заработает максимум в течение года

АНКАРА, 21 мая. /ТАСС/. Хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию Турции, в том числе утраченных объемов транзита через «Северный поток», заработает максимум в течение года. Об этом сообщил глава Минэнерго страны Фатих Донмез в эфире телеканала Haber Global в воскресенье.

Источник: Reuters

«Центр торговли газом заработает максимум в течение года. Благодаря его функционированию появится возможность продавать странам Европы больше газа и диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции», — сказал Донмез.

«Газовый хаб особенно важен для Южной Европы. Они [в этих странах] не спрашивают, будет хаб или нет, они интересуются, когда он начнет работу», — отметил министр.

Донмез ранее сообщал, что Турция может поставлять в Европу через центр торговли газом на своей территории порядка 40 млрд куб. м газа, которые остаются у нее в качестве излишков от получаемых в год из-за рубежа 100 млрд куб. м газа. В целом Турция ведет переговоры с 15 странами, которые могут принять участие в реализации проекта, в том числе с Азербайджаном, Ираном, государствами Персидского залива.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с идеей создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через «Северный поток». Глава государства пояснял, что речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции центра, через который газ будет поступать в третьи страны, в первую очередь европейские, если они будут в этом заинтересованы.

Турция позитивно отнеслась к этой инициативе и заявила, что значительная часть инфраструктуры для создания в Стамбуле хаба и центра торговли газом готова. Также Анкара начала процесс внесения законодательных изменений для обеспечения юридической базы работы хаба.

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