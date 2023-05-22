Исследование: хотят ли россияне вернуть «пионеров» 19 мая отмечается День пионерии, но как относятся к празднику современные жители России?
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
Главное
Спецоперация на Украине
12:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Финская Gasum расторгла контракт на поставку природного газа с «Газпром экспортом»

Финская Gasum сообщила, что расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа по трубопроводу с «Газпром экспортом». Это решение было принято из-за нежелания компании оплачивать поставки в рублях. Долгосрочный контракт Gasum на поставку СПГ с «Газпром экспортом» остается в силе, уточнила финская компания.

Источник: Reuters

В апреле 2022 года «Газпром экспорт» потребовал от Gasum перейти на оплату в рублях вместо евро, оговоренных в договоре. Финская компания не согласилась и обратилась в арбитраж, который в ноябре постановил, что Gasum не обязана менять порядок оплаты, после чего стороны продолжили переговоры.

«Переговоры между Gasum и “Газпром экспорт” завершились. Стороны не смогли урегулировать ситуацию в установленный арбитражным судом срок, в связи с чем 22 мая 2023 года Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа с ООО “Газпром экспорт”», — сказано в пресс-релизе на сайте Gasum.

Как выяснил «Ъ» в начале мая, финская компания уже месяц не забирает свои грузы СПГ с проекта НОВАТЭКа «Криогаз-Высоцк» на Балтике. С мая 2022 года Gasum отказалась от трубопроводного газа из РФ, но продолжала получать СПГ из Высоцка по контракту с «Газпром экспортом» (является агентом по экспорту газа по соглашению с НОВАТЭКом). Стороны не комментируют причины прекращения поставок Gasum.

Лаура Кеффер

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украинский танк на КПП. Гладков об информационной атаке на белгородцев
Байден заявил, что не надеется на успех контрнаступления
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Газпромсанкции