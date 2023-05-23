19:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Москве пройдет ежегодная стартап-конференция Startup Village
Десятки деловых и образовательных дискуссий, воркшопы, мастер-классы и уникальные возможности для нетворкинга.
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24 мая в Центральном парке «Сколково» стартует ежегодная конференция Startup Village. На мероприятии, которое в этом году несет практический характер, пройдут питчи стартапов, деловые и образовательные дискуссии, мастер-классы, встречи предпринимателей с инвесторами, российскими и зарубежными партнерами, нетворкинг и многое другое.
Посетители Startup Village 2023, которая проходит в рамках Московской недели предпринимательства, также смогут принять участие в мастер-классе по применению генеративного AI. На главной сцене пройдут TEDx-выступления, где известные предприниматели повеселят аудиторию ироническими историями о своих самых крупных неудачах в бизнесе и о том, какие уроки они извлекли. Хедлайнеры — дизайнер Артемий Лебедев, сооснователь компании «Моторика» Илья Чех, председатель совета директоров Positive Technologies Юрий Максимов, основатель бизнес-клуба Reforma и проектов Нетология и Фоксфорд Максим Спиридонов.
На международных сессиях предприниматели узнают обо всех возможностях выхода на рынки стран АСЕАН и БРИКС. Отмечается, что договоры о сотрудничестве заключат фонд «Сколково» и агентство технологий и инноваций TIA (ЮАР), муниципалитет Арагуйаны (Бразилия) и компания Astrolabe, специализирующаяся на софтлендинге предприятий всего мира в государствах Юго-Восточной Азии.
На конкурсе проектов в области креативных индустрий с призом 1 млн рублей Startup Bazaar более 100 участников представят свои разработки, получив уникальную обратную связь от специалистов Фонда «Сколково» и ДронКонф — выставка технологий беспилотной авиации.
На мероприятии анонсируют запуск испытательной площадки для роботизированной коммунальной техники. Также для студентов и школьников пройдут турниры по спортивному программированию с призовым фондом в 1 млн рублей.
Принять участие в конференции может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться и купить билет на официальном сайте Startup Village.