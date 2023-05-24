Минэнерго подтвердило возможное ограничение экспорта бензина

«Будем мониторить и мониторим эту ситуацию и при необходимости выйдем с предложением, которое ФАС уже, смотрю, поддерживает, [и] которое направлено на ограничение экспорта бензина и дизтоплива», — пояснил Шульгинов (цитата по «Интерфаксу»).
Он отметил, что министерство не может запретить компаниям экспортировать топливо, но оно «дает рекомендации нарастить предложение и снизить экспорт». «Розничные цены сейчас стабильны, и мы видим, что валовая маржа АЗС сохраняется на высоком уровне, поэтому мы не ожидаем такого отражения [оптовых цен] на рознице», — добавил министр.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также готова поддержать ограничение поставок бензина за границу, «если такой механизм будет предложен», сказал на форуме «Интерфаксу» руководитель ведомства Максим Шаскольский. «Такая мера может защитить топливный рынок. Мы будем следить за ценами. За работу нефтяных компаний отвечает Минэнерго, если от них инициатива будет, мы поддержим», — добавил он.
Глава ФАС констатировал, что розничные цены на топливо на внутреннем рынке стабильны, но биржевые котировки выросли. Шаскольский также напомнил, что ФАС ранее уже предлагала увеличить для нефтяников обязательный норматив продаж бензина до 15% от производства (сейчас 12%).
Источник «Ведомостей», знакомый с дискуссией, уточнил, что ранее Минэнерго рекомендовало для стабилизации ситуации на топливном рынке снизить экспорт дизтоплива, приостановить поставки за рубеж бензина и увеличить обязательный минимум по продаже бензина на товарной бирже СПбМТСБ. Где и когда были сделаны эти предложения, он не сказал.
Источники Reuters 23 мая сообщали, что правительство России рассматривает введение запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке и рост цен на него после решения сократить топливный демпфер для НПЗ. При этом 16 мая Минэнерго сообщало «РИА Новости», что в преддверии сезона ремонтов на НПЗ компании создали запасы бензина в объеме 1,9 млн т, «и этого достаточно».
«Ведомости» направили дополнительные вопросы в пресс-службу Минэнерго, ФАС, аппарат курирующего ТЭК вице-премьера Александр Новака и в крупнейшие нефтекомпании.
Демпфирующий механизм призван сдерживать рост цен на топливо внутри РФ. Он предполагает, что при более высоких экспортных ценах на топливо, чем на внутреннем рынке (за индикатив принимается так называемая условная внутренняя цена), НПЗ получают выплаты из бюджета. При обратной ситуации нефтяники сами должны доплачивать в бюджет. В прошлом году НПЗ получили рекордные выплаты по демпферу — 2,2 трлн руб., что в 3,2 раза больше, чем в 2021 г. В апреле 2023 г. выплаты нефтяникам по демпферу составили 107,2 млрд руб.
О предложении снизить выплаты по топливному демпферу вдвое с июля 2023 г. по июль 2024 г. в конце апреля сообщал министр финансов Антон Силуанов (соответствующий законопроект в Госдуму пока не внесен). По его словам, сейчас выплаты по демпферу «идут в маржу переработчиков нефти», а корректировка механизма поможет «исправить эту ситуацию». По оценке Силуанова, она позволит бюджету сэкономить до 30 млрд руб. в месяц.
Минфин пытается собрать дополнительные деньги в госбюджет, дефицит которого за 4 месяца уже превысил плановые показатели на весь год. Кроме того, доходы от продажи нефти и газа оказались «ниже ожиданий» Минфина, жаловался Силуанов в середине мая. За январь-апрель общая сумма недополученных относительно базового уровня доходов превысила 400 млрд руб. При этом нефтяники уже потеряли часть выплат в рамках демпферного механизма в прошлом году после того, как в формуле выплат начали учитывать дисконт Urals к Brent.
Биржевые цены на топливо в России в мае приблизились к абсолютным максимумам. Цена тонны бензина марки Аи-92 на бирже СПбМТСБ 24 мая достигла 53 202 ₽, исторический рекорд сентября 2021 г. составляет 57 515 ₽/т. Биржевая стоимость Аи-95 обновила максимум, достигнув 61 816 ₽/т. Котировки бензина на бирже начали расти с середины апреля этого года на фоне начала сезона ремонтов на НПЗ и сообщений об очередной корректировке демпфера. Стоимость тонны дизтоплива на бирже с того же момента стабилизировалась на уровне 50 000 — 51 000 ₽ и 24 мая составляла 51 351 ₽
Давление цен в оптовом звене привело к некоторому росту цен в рознице на АЗС. По данным Московской топливной ассоциации, Аи-92 с 24 апреля по 22 мая подорожал на 41 коп. до 48,38 ₽/л, а наиболее популярный у автомобилистов Аи-95 — на 50 коп. до 53,58 ₽/л, цена дизеля практически не изменилась (58,8 ₽/л). При этом стоимость литра 92-го бензина с начала года до середины апреля, по данным Росстата, выросла лишь на 1 коп. до 47,19 ₽, 95-й подорожал на 7 коп. до 51,41 ₽ («Ведомости» писали об этом 21 апреля).
Запрет на вывоз бензина из России — слишком жесткая мера, которая приведет к затовариванию внутреннего рынка, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. По его мнению, введение квоты на экспорт — «более рациональный вариант». Аналитик отмечает, что, судя по росту оптовых цен на бирже, «профицит топлива на российском рынке либо очень мал, либо отсутствует». Он также обращает внимание на то, что с конца 2022 г. экспорт российского бензина увеличивался, несмотря на антироссийские санкции, ограничивающие возможности по его поставкам за рубеж. Стремительный рост цен на бирже, по словам Кауфмана, — последствие совокупности факторов, включающих ремонты на НПЗ, сезонный рост спроса на моторное топливо и возможную корректировку демпфера.
После усиления антироссийских санкций в 2022 г. российская нефтяная отрасль оказалась под давлением. Крупнейший покупатель российских нефтепродуктов — Евросоюз — ввел эмбарго на морские поставки топлива из России, которое вступило в силу 5 февраля 2023 г. Одновременно начал действовать потолок цен на нефтепродукты из России. Ограничение в $100/барр. применяется к более дорогим нефтепродуктам (например, бензин и дизель), $45/барр. — к более дешевым (мазут). В результате российским компаниям пришлось перестраивать логистические цепочки в поисках новых покупателей в Азии.
По данным Международного энергетического агентства, в марте 2023 г. экспорт топлива из России достиг исторического максимума в 3,2 млн барр./сутки, в апреле показатель снизился до 3 млн барр./сутки.
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