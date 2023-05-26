В Британии назвали условия возвращения России замороженных активов

По данным издания, в настоящее время Лондон обсуждает со своими партнерами из ЕС возможности конфискации замороженных средств России. При этом большое количество политиков поддерживают идею полностью изъять российские государственные активы в Соединенном Королевстве и передать их киевским властям в качестве финансовой помощи, направленной на восстановление страны по окончании военного конфликта.
Однако, как пишет газета, в последнее время Запад задумывается о менее жестких мерах, подразумевающих возможность разморозки российских средств в том случае, если Москва будет готова выплатить Киеву положенную компенсацию. Отмечается, что данный вариант является менее рискованным с юридической точки зрения.
Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) заблокировал активы российского Центробанка (ЦБ) на сумму более 200 миллиардов евро (215 миллиардов долларов) с начала боевых действий на Украине.