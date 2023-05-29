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16:20 (мск), источник: ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 30 мая до 80,06 рубля

Официальный курс евро понизили до 85,9013 рубля.

ЦБ: $ 80.0555   +0.09 € 85.9013   -0.02 ММВБ: $ 80.6850   +0.62 € 86.4750   +0.80
Источник: Reuters

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Банк России установил на 30 мая 2023 года официальный курс доллара на уровне 80,0555 рубля, что на 9 копеек выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 2 копейки, до 85,9013 рубля.

Официальный курс юаня снижен на 1 копейку, до 11,2901 рубля.

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