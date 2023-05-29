16:20 (мск), источник: ТАСС
ЦБ повысил курс доллара на 30 мая до 80,06 рубля
Официальный курс евро понизили до 85,9013 рубля.
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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Банк России установил на 30 мая 2023 года официальный курс доллара на уровне 80,0555 рубля, что на 9 копеек выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро понижен на 2 копейки, до 85,9013 рубля.
Официальный курс юаня снижен на 1 копейку, до 11,2901 рубля.