Илон Маск впервые за три года прибыл в Китай. Для чего ему эта поездка и как бизнесмена встретили китайцы

Приехав в Пекин, Илон Маск уже успел встретиться с тремя министрами — иностранных дел, промышленности и коммерции. Он также поужинал с Цзэн Юйцюнем, основателем компании Contemporary Amperex Technology (CATL). Запланированы его встречи и с другими чиновниками, пишет агентство Reuters.
Contemporary Amperex Technology (CATL) — крупнейший китайский производитель топливных элементов, литий-ионных, литий-железо-фосфатных и литий-полимерных аккумуляторов, следует из информации, размещенной на официальном сайте компании. Эти устройства используются при производстве электротранспорта и систем накопления энергии. Основанная в 2011 году компания в 2022 году стала самым крупным производителем литиевых аккумуляторов в мире, контролирующем почти 50% рынка в этом секторе.
Маск прибыл в Китай в качестве главного исполнительного директора Tesla. Обсуждение перспектив автомобильного производства в стране — основная повестка поездки Маска, следует из заявлений китайских ведомств.
«Стороны обменялись мнениями о разработке автомобилей на новых источниках энергии и умных автомобилей с сетевым подключением», — говорится в заявлении министерств промышленности и информатизации КНР, опубликованном по итогам встречи Маска с главой данного ведомства Цзинь Чжуанлуном. Встреча с главой министерства, отвечающего за политику в сфере автомобильной промышленности, состоялась 31 мая.
В этот же день бизнесмен провел встречу с министром коммерции КНР Ван Вэньтао. «Стороны подробно обсудили широкий перечень вопросов, касающихся китайско-американского торгово-экономического сотрудничества и развития Tesla в Китае», — говорится в сообщения, опубликованном на сайте китайского ведомства.
Накануне, 30 мая, Маск встретился с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. Глава ведомства подчеркнул готовность Китая «неуклонно продвигать открытость на высоком уровне для создания ориентированной на рынок интернациональной деловой среды для компаний со всего мира, включая Tesla», следует из сообщения, опубликованного на сайте министерства.
Маск выступил против «разъединения и разрыва связей» и выразил готовность продолжать расширять свой бизнес в Китае.
«Интересы США и Китая переплелись, как сиамские близнецы, они неотделимы друг от друга», — отмечается в сообщении.
В 2019 году в Шанхае был открыт завод Tesla. В 2022 году производство было модернизировано и теперь способно производить 1 млн электромобилей Model 3 и Model Y в год. Компания также планирует построить еще один сборочный завод в Шанхае. «Визит Маска в Китай связан с тем, что Tesla сталкивается с усиливающейся конкуренцией со стороны электромобилей китайского производства и некоторой неопределенностью в отношении планов расширения завода в Шанхае», — считает Reuters. В рамках поездки предприниматель посетит производство Tesla в Шанхае, говорят источники Reuters. Кроме того, по данным South China Morning Post, 2 июня Маск встретится с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином.
Отвечая на вопрос журналистов о мнении Джо Байдена по поводу отношений Маска с Китаем, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 30 мая заявила, что «ей нечего добавить» к тому, что американский президент сказал в ноябре 2022 года. «Стоит взглянуть», — так тогда прокомментировал Байден отношения Маска с Пекином.
Как отнеслись к поездке Маска в Китае
Поездка Маска в Китай, заранее не анонсированная, — не единственный визит представителя американского бизнеса после снятия антиковидных ограничений в стране прошедшей зимой. В марте Китай посетил гендиректор Apple Тим Кук. На этой неделе в страну приедут главы JPMorgan и Starbucks — Джейми Даймон и Лаксман Нарасимхан, сообщает Reuters.
Как пишет издание, поездка Маска стала горячо обсуждаемой темой в китайском обществе, в то время как другие представители американского бизнеса были встречены в стране сдержанно. «Его популярность растет, несмотря на рост напряженности между США и Китаем», — считает Reuters.
На то, что визит Маска тщательно готовился китайской стороной, по мнению издания, указывает список из 16 блюд, подготовленных для ужина бизнесмена с главой CATL Цзэн Юйцюнем. На меню, фото которого было опубликовано в китайской соцсети Weibo, изображены две вставшие на дыбы лошади — так китайцы обыграли символ иероглифа 马 (ма, «лошадь»), используемого при переводе фамилии Маска на китайский язык. «В меню Tesla описывается как темная лошадка, “выделяющаяся на фоне традиционных автомобильных компаний”», — пишет Reuters.
Визит Маска широко освещается в китайском интернете. Новость о росте стоимости Tesla заняла второе место по популярности запросов в китайском поисковике Baidu, заметил RTVI 31 мая.
Во время загрузки произошла ошибка.