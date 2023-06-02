«Мир квартир»: в российских регионах подорожали маленькие квартиры

«Оказалось, что подобная недвижимость продолжает дорожать по всей стране, за исключением Москвы, Петербурга и еще нескольких городов. В среднем квадратный метр квартир небольшой площади стоит 107,3 тысячи рублей, с начала года он подорожал на 4,6%. В среднем маленькая квартира по России стоит более 2,9 миллиона рублей», — рассказали в компании, уточнив, что цены с начала года выросли в 64 городах из исследованных 70.
Больше всего, по данным портала, подорожали небольшие квартиры в Магнитогорске (+16%), Челябинске (+16%), Новокузнецке (+14%), Махачкале (+13%), Кемерове (+11%), Владикавказе (+11%), Тольятти (+11%), Чебоксарах (+10%), Кургане (+10%) и Волжском (+10%).
Снижение цен зафиксировано компанией только в шести городах: Калининграде (-3%), Санкт-Петербурге (-3%), Краснодаре (-1%), Москве (-0,6%), Новосибирске (-0,4%) и Белгороде (-0,4%).
По словам гендиректора «Мира квартир» Павла Луценко, рост цен на малогабаритки соответствует подорожанию и остальных квартир вторичного рынка, вызванному перетоком спроса из сегмента новостроек.
«Дальше ситуация, видимо, будет развиваться подобным же образом: где-то цены на студии и маленькие “однушки” продолжат расти, а в столицах — сдуваться. В Москве и Петербурге баланс спроса и предложения оказался не в пользу продавцов — из-за бурного строительства и большой доли малогабариток в новых проектах с первичного рынка на вторичный перешло слишком много квартир, и спрос не поспевает за пополнением экспозиции», — пояснил он.