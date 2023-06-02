Ученые сгенерировали изображение лица 18-летнего Тутанхамона Лицо фараона восстановили по современным технологиям
Фоторепортажи
10Праздничный салют в честь Дня Победы
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
Главное
Главные новости недели
2 июня, источник: © РИА Новости

В России ограничат продолжительность рабочего дня таксистов

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Водители такси с 1 сентября этого года не смогут работать более 12 часов в сутки, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Источник: © РИА Новости

«Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 марта 2029 года… ﻿﻿Нормальная продолжительность рабочего времени физического лица должна составлять не более 40 часов в календарную неделю. Продолжительность ежедневного рабочего времени… не должна превышать восемь часов. При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного рабочего времени физического лица не должна превышать 10 часов. Увеличению этого времени, но не более чем на два часа, допускается» — говорится в сообщении.

﻿﻿В документе под «физическим лицом» понимаются граждане, занимающиеся перевозской пассажиров и багажа на легковом такси.

Уточняется, что увеличение рабочего времени, но не более чем на два часа, предусмотрено в целях завершения заказа водителя такси.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США заговорили о предупреждении Путина по Украине
В Польше заявили о возвращении 'лихих девяностых'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
закон