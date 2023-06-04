Ученые сгенерировали изображение лица 18-летнего Тутанхамона Лицо фараона восстановили по современным технологиям
Фоторепортажи
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
Главное
Спецоперация на Украине
19:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Новак: Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года

Россия продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года, оно будет считаться от квоты на 2024 год, сообщил вице-премьер правительства РФ Александр Новак по итогам переговоров ОПЕК+ в Вене.

Источник: Reuters

«Россия продлит свое добровольное сокращение на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольных сокращениях в апреле», — подчеркнул чиновник (цитата по ТАСС).

Зампред российского правительства подчеркнул, что данное решение было принято в ходе диалога со всеми участниками альянса ОПЕК+, никаких споров и серьезных разногласий у РФ с Саудовской Аравией и другими участниками соглашения не было.

4 июня ОПЕК+ официально сообщила, что договорилась скорректировать общий уровень добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки (б/с) с 2024 года. Уточняется, что 36-я министерская встреча ОПЕК+ запланирована на 26 ноября 2023 года в Вене. Не исключено, что на ней условия действующего соглашения и иные договоренности участников неформального альянса будут скорректированы.

Александр Кислов

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Конфликт Пригожина и Кадырова принял неожиданный оборот
Песков рассказал о введении военного положения в России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
нефтьОПЕК