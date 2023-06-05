Россиянам рассказали, за какую коммуналку можно не платить в отпуске

«У нас действует правило № 354, в котором предусмотрено всего две возможности не производить оплату за коммунальные услуги: в случае временного отсутствия потребителя коммунальных услуг и в случае, если данная услуга была оказана ненадлежащего качества и с превышением определённого перерыва», — сказала она.
За жилищные услуги, например ремонт, содержание и уборку, платить нужно. Эксперт отметила, что снизить сумму в квитанции помогут счётчики, ведь оплата производится по факту потреблённого ресурса. Специалист также напомнила, что с 1 марта можно получить перерасчёт платы за твёрдые коммунальные отходы при отсутствии свыше пяти дней. Для этого необходимо подать заявление и предоставить подтверждение, например посадочные талоны. Обращение можно написать как до планируемого отъезда, так и в течение 30 дней после него.