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15:31 (мск), источник: Life.ru

Россиянам рассказали, за какую коммуналку можно не платить в отпуске

За некоторые услуги ЖКХ во время отпуска можно не платить. Например, сэкономить в это время получится на платежах за интернет и кабельное телевидение. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявила руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Алла Бредец.

Источник: Reuters

«У нас действует правило № 354, в котором предусмотрено всего две возможности не производить оплату за коммунальные услуги: в случае временного отсутствия потребителя коммунальных услуг и в случае, если данная услуга была оказана ненадлежащего качества и с превышением определённого перерыва», — сказала она.

За жилищные услуги, например ремонт, содержание и уборку, платить нужно. Эксперт отметила, что снизить сумму в квитанции помогут счётчики, ведь оплата производится по факту потреблённого ресурса. Специалист также напомнила, что с 1 марта можно получить перерасчёт платы за твёрдые коммунальные отходы при отсутствии свыше пяти дней. Для этого необходимо подать заявление и предоставить подтверждение, например посадочные талоны. Обращение можно написать как до планируемого отъезда, так и в течение 30 дней после него.

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