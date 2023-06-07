Россиянам рассказали, когда могут подешеветь китайские автомобили

Китайский автопром представлен на отечественном рынке разными брендами, и количество моделей, доступных потребителям в России, растет день ото дня, отметил Хайцеэр. Однако, по его словам, россияне пока не торопятся покупать привезенные из Китая автомобили.
«Машины в избытке, однако очередей, выстроившихся за ними, я не наблюдаю. Странно, что они еще не начинают дешеветь. Возможно, рынок еще недостаточно наполнен», — добавил Хайцеэр.
В КНР те же модели автомобилей, которые предлагаются российским покупателям, стоят значительно меньше, продолжил автоэксперт.
«Я надеюсь, что конкуренция между китайскими производителями все-таки сыграет свою роль и будет корректировка цен», — сказал Хайцеэр.
Наряду с соперничеством между компаниями к снижению стоимости китайских машин в России могло бы привести уменьшение затрат на их доставку, уверен он.
«Стоимость увеличивают транспортные расходы, достаточно высокая таможенная пошлина, прочие платежи. Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться», — спрогнозировал Хайцеэр.
При этом корректировка может произойти максимум на пять — десять процентов минимум через полгода-год, заключил собеседник радио.