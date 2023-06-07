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11:40 (мск), источник: Life.ru

В России запускают первое отечественное производство систем ABS

В Костроме запускается первое в стране производство отечественных антиблокировочных тормозных систем (ABS). Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

Источник: Reuters

В разговоре с РИА «Новости» он отметил, что в ближайшее время уже начнутся серийные поставки российским автопроизводителям. Точные сроки запуска производства Шпак не уточнил.

По его словам, уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию и частично датчики для автомобильной промышленности. Шпак добавил, что власти планируют продолжать увеличивать долю российских электронных компонентов в автопроме, а также локализовывать недостающую электронную архитектуру.

Напомним, в 2022 году компоненты систем ABS подпали под западные санкции, а в РФ их не производили. В связи с этим с весны прошлого года в стране действуют упрощённые требования для выпуска автомобилей, разрешающие производителям не устанавливать ABS. В Минпромторге уже заявляли, что выпуск ABS для авто начнётся в этом году.

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