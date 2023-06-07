«Яндекс» запустил в Москве роботакси с ИИ

В первом этапе тестирования примут участие пользователи, которые заранее подавали заявку. Впоследствии доступ появится и у других жителей Ясенево. Чтобы заказать роботакси, пользователи должны нажать специальную кнопку в приложении «Яндекс Go». После чего им будет предложено выбрать место посадки и высадки. Всего в Ясенево около 40 таких точек.
Сейчас роботакси берет только одного пассажира. Заказать машину могут пользователи от 18 лет.
«Яндекс» отмечает, что, в соответствии с действующим российским законодательством, в машине всегда будет находиться водитель-испытатель, который должен следить за безопасностью поездки.
Первые испытания роботакси прошли в 2018 году в Иннополисе, жители которого совершили свыше 60 тыс. поездок, а затем в Москве. Всего беспилотные машины проехали больше 24 млн км.