Генерал рассказал, что сыграло важную роль в боях в Запорожской области

«Фактически все четыре колонны, которые пытались проломить оборону 70-го полка, были остановлены и задержаны минными полями, которые установили военнослужащие этого полка», — рассказал он.
Накануне Минобороны России сообщило, что в ночь на 8 июня ВСУ попытались прорвать российскую оборону на запорожском направлении, но «силами разведки противник был своевременно обнаружен» и остановлен на всех направлениях. Рогов в тот же день заявил, что российские военные отбили «три вала» украинского наступления.
Утром 9 июня чиновник написал, что «свои основные резервы» на запорожском направлении украинская армия еще не задействовала и «все только начинается».
В свою очередь замминистра обороны Украины Анна Маляр в пятницу написала в своем телеграм-канале, что на всех участках фронта складывается напряженная ситуация, а на запорожском направлении «противник ведет оборонительные действия» и «продолжаются позиционные бои».