Минпромторг прокомментировал уход производителя Zewa и Libresse из России

Ранее в субботу Essity объявила о том, что прекращает деятельность на территории России и продает свой бизнес в стране. Ожидается, что сделка будет закрыта после получения окончательных денежных средств во втором квартале 2023 года.
«Действительно, руководство глобальной шведской компании Essity приняло решение покинуть российский рынок и передать право управления производственными мощностями российским акционерам. Деятельность предприятия будет продолжаться, а данное решение не затронет ассортимент и объемы выпускаемой продукции, не повлияет на её стоимость», — заявили там.
В министерстве также отметили, что рабочие места на предприятиях будут сохранены. При этом Минпромторг внимательно наблюдает за процессом передачи прав и дальнейшей работой предприятий, находясь в постоянном контакте с новыми собственниками.
В свою очередь гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина до этого сообщила агентству, что если Essity примет решение не передавать патентные права на территории России, то отечественная компания, с учетом полного прекращения патентной активности шведского правообладателя в стране, сможет производить более поздние разработки Essity без нарушения патентных прав — как только истекут сроки для перехода на национальную фазу в РФ по таким патентам шведской компании.
Essity производит товары личной гигиены. Продажи ведутся примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.