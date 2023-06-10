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21:40 (мск), источник: © РИА Новости

Минпромторг прокомментировал уход производителя Zewa и Libresse из России

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Шведская компания Essity, производящая средства личной гигиены и владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, передала право на управление своими мощностями в России местным акционерам, при этом сделка не окажет влияния на стоимость продукции и ассортимент, сообщили в Минпромторге РФ.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в субботу Essity объявила о том, что прекращает деятельность на территории России и продает свой бизнес в стране. Ожидается, что сделка будет закрыта после получения окончательных денежных средств во втором квартале 2023 года.

«Действительно, руководство глобальной шведской компании Essity приняло решение покинуть российский рынок и передать право управления производственными мощностями российским акционерам. Деятельность предприятия будет продолжаться, а данное решение не затронет ассортимент и объемы выпускаемой продукции, не повлияет на её стоимость», — заявили там.

В министерстве также отметили, что рабочие места на предприятиях будут сохранены. При этом Минпромторг внимательно наблюдает за процессом передачи прав и дальнейшей работой предприятий, находясь в постоянном контакте с новыми собственниками.

В свою очередь гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина до этого сообщила агентству, что если Essity примет решение не передавать патентные права на территории России, то отечественная компания, с учетом полного прекращения патентной активности шведского правообладателя в стране, сможет производить более поздние разработки Essity без нарушения патентных прав — как только истекут сроки для перехода на национальную фазу в РФ по таким патентам шведской компании.

Essity производит товары личной гигиены. Продажи ведутся примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.

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