11:20 (мск), источник: © РИА Новости
«Газпром» возобновил поставки по «Турецкому потоку»
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. «Газпром» возобновил транспортировку газа по газопроводу «Турецкий поток», сообщила компания в телеграм-канале.
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«Плановые профилактические работы на газопроводе “Турецкий поток”, запланированные на период с 5 по 12 июня, завершены», — отметили в компании.
«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год.
Трубопровод предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Сейчас он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского голубого топлива на европейский рынок.