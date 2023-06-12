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11:20 (мск), источник: © РИА Новости

«Газпром» возобновил поставки по «Турецкому потоку»

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. «Газпром» возобновил транспортировку газа по газопроводу «Турецкий поток», сообщила компания в телеграм-канале.

Источник: © РИА Новости

«Плановые профилактические работы на газопроводе “Турецкий поток”, запланированные на период с 5 по 12 июня, завершены», — отметили в компании.

«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год.

Трубопровод предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Сейчас он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского голубого топлива на европейский рынок.

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