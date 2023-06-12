Bloomberg рассказал о «рискованном» плане ЕС хранить газ в украинских хранилищах

Газовые хранилища в странах ЕС уже заполнены более чем на 70%. Хранение газа на Украине поможет избежать его переизбытка в ближайшие месяцы, отмечает агентство.
Объем газохранилищ Украины, расположенных на глубине 2 км под землей, составляет более 30 млрд кубометров. Оператор «Укртрансгаз» предоставляет треть этих площадей, что эквивалентно примерно 10% спроса ЕС в четвертом квартале 2022 года.
В ЕС в частности рассматривают вариант хранения газа в Бильче-Волицко-Угерском хранилище емкостью 17 млрд кубометров. Оно может вместить в четыре раза больше природного газа, чем крупнейшее хранилище в Германии, пишет Bloomberg.
«Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС», — сообщили агентству в немецкой энергетической компании RWE AG.
Украине хранение европейского газа не только принесло бы необходимый в нынешних условиях доход, но и укрепило бы ее связи с ЕС, пишет Bloomberg.
Несмотря на риски, связанные с военными действиями, идея хранения газа в украинских хранилищах находит поддержку, поскольку объекты находятся достаточно далеко от линии фронта, отмечает издание. Для реализации проекта цены на газ должны снизиться. Также может потребоваться вмешательство властей ЕС, чтобы обеспечить защиту от потенциальных потерь, связанных с военным конфликтом.
Представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи подтвердил, что ЕК «изучает вопрос о том, могут ли гарантии, выданные государственными учреждениями, способствовать разблокированию доступа к хранилищам природного газа на Украине».
В «Укртрансгазе» Bloomberg заявили, что работают над внедрением гарантий обслуживания для снижения рисков, связанных с военными действиями.
Газ в Европу поставляется по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу и Беларусь, по трубопроводу через Украину, а также по «Голубому потоку» и «Турецкому потоку». После начала военной операции на Украине поставки российского газа в Европу сократились. Это вызвало резкий рост цен на газ в Европе, они достигали $3,8 тыс. за кубометр.
Тем не менее, по данным ассоциации операторов хранилищ Gas Infrastructure Europe, ЕС завершил отопительный сезон с рекордными запасами в подземных газохранилищах.