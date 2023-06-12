Министр ФРГ предупредил об остановке промышленности без газа из России

1 июня экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс заявил, что Украина не будет продлевать контракт с Россией на транзит газа. В российском МИДе тогда заявили, что в этом случае Киев нанесет удар по странам Евросоюза.
Украина пока по официальным каналам не сообщала о намерениях отказаться от соглашения.
Хабек на экономической конференции в Германии заявил, что политики должны избегать «повторения той же ошибки», предполагая, что экономика не пострадает без мер предосторожности для обеспечения энергоснабжения. По его словам, из-за потенциальной нехватки газа в Восточной Европе Германии, вероятно, придется компенсировать этот дефицит, а ее производители могут столкнуться с сокращением поставок энергоносителей. Стране нужны дополнительные мощности, в том числе запланированный терминал СПГ на северном побережье Германии, который позволит поддерживать поставки как в Восточную Германию, так и в Восточную Европу, добавил Хабек.
После начала боевых действий Украина по-прежнему получает плату за транзит российского газа через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия, напоминает Bloomberg. Агентство со ссылкой на доклад Центра глобальной энергетической политики также пишет, что в случае продления соглашения оно, вероятно, будет действовать уже на других условиях.
Пропускная мощность ГТС Украины на границе с Россией составляет 288 млрд куб. м в год. По действующему контракту в рамках условия «качай или плати» Россия должна поставлять в Европу через Украину 40 млрд куб. м газа в год (109 млн куб. м в сутки). Действующий контракт, подписанный в конце 2019 г., истекает в 2024 г.
Транзит газа из России в ЕС по ГТС Украины резко упал в мае 2022 г., когда Киев отказался принимать заявки на прокачку топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Ростовской области, откуда газ поступает на территорию ЛНР. С тех пор транспортировка осуществляется лишь через ГИС «Суджа» в Курской области, откуда топливо идет в ГТС в подконтрольной Украине Сумской области. В начале мая 2022 г. «Газпром» поставлял транзитом через Украину 92−99 млн куб. м газа в сутки, после блокировки заявок на ГИС «Сохрановка» суточная прокачка упала более чем вдвое до 41−43 млн куб. м.