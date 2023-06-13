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05:52 (мск), источник: Известия

Стоимость отдыха в Турции за год выросла на 30%

Средний чек за отдых в Турции на двоих на неделю у туроператоров составляет 220 тыс. рублей. Это на 30% больше, чем годом ранее, когда он был на уровне 170 тыс. рублей, рассказала «Известиям» исполнительный директор Альянса турагентств России (АТА) Наталья Осипова.

Источник: Reuters

По данным туристического сервиса «Слетать.ру», дороже всего российским путешественникам обходится отдых в Белеке — в 320 тыс. рублей. Следом в порядке снижения среднего чека идут Фетхие, Кушадасы, Анталья, Сиде, Бодрум и Кемер. Разброс цен в зависимости от курорта — от 202 до 247 тыс. рублей.

Столь высокие затраты на отдых связаны с тем, что абсолютное большинство — до 80% российских туристов выбирают в Турции отдых в отелях категорий «четыре» и «пять звезд» с питанием «всё включено», объяснили «Известиям» представители туриндустрии.

«Несмотря на рост цен, бронирования туров в Турцию сейчас идут активно. Весной на протяжении месяца-двух у нас было затишье, глубины продаж не было. Честно говоря, на моей памяти выборы в стране впервые оказали столь заметное влияние на спрос», — отметила Наталья Осипова.

По ее словам, подорожание отдыха в Турции российские туристы пытаются компенсировать снижением длительности проживания и путем выбора отелей более низкого класса.

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