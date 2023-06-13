Россия готова наращивать экспорт минеральных удобрений

«Что касается увеличения объемов экспортных поставок, то мы готовы их наращивать. Мощности предприятий это сегодня позволяют. Особенно тех, кто своевременно подписал специальные инвестиционные контракты и занимается модернизацией. У нас есть утвержденные в рамках отраслевой стратегии планы по увеличению объемов производства широкой номенклатуры, поэтому мы постоянно занимаемся расширением рынков сбыта», — сказал он, отвечая на вопрос об увеличении экспорта удобрений из РФ.
«Вместе с тем продолжает расширяться клиентская база на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, Латинской Америке — способствуют этому обучение местных фермеров эффективным методикам внесения удобрений, а также разработка смесей, подходящих для конкретного региона», — добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14—17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.