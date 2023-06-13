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09:12 (мск), источник: © РИА Новости

Россия готова наращивать экспорт минеральных удобрений

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия готова наращивать экспортные поставки минеральных удобрений, мощности наших предприятий это позволяют, при этом ведется постоянная работа по расширению рынков сбыта, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках ПМЭФ-2023.

Источник: © РИА Новости

«Что касается увеличения объемов экспортных поставок, то мы готовы их наращивать. Мощности предприятий это сегодня позволяют. Особенно тех, кто своевременно подписал специальные инвестиционные контракты и занимается модернизацией. У нас есть утвержденные в рамках отраслевой стратегии планы по увеличению объемов производства широкой номенклатуры, поэтому мы постоянно занимаемся расширением рынков сбыта», — сказал он, отвечая на вопрос об увеличении экспорта удобрений из РФ.

«Вместе с тем продолжает расширяться клиентская база на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, Латинской Америке — способствуют этому обучение местных фермеров эффективным методикам внесения удобрений, а также разработка смесей, подходящих для конкретного региона», — добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14—17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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