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09:27 (мск), источник: Ведомости

Белоусов: идея налога на сверхприбыль принадлежит бизнесу

Идея налога на сверхприбыль (так называемого windfall tax) прошлых лет принадлежит бизнесу, а не властям. Такое заявление сделал первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК.

Источник: Reuters

«Я вам открою большую тайну: идея этого налога, про 300 млрд руб., принадлежит бизнесу, а не государству. Они же [бизнесмены] умные и информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета», — сказал Белоусов.

По его словам, предприниматели предпочли разовый взнос в бюджет повышению налогов. В то же время Белоусов усомнился, что предприниматели захотят повторно заплатить windfall tax в следующем году, поскольку «в этом году доходы бизнеса очень сильно припали» относительно динамики прошлого года.

Первый вице-премьер считает, что отношения государства и бизнеса должны выстраиваться по модели партнерства. По его мнению, равенства государства и бизнеса быть не может, однако власти и предприниматели могут стать «старшим партнером и младшим партнером». Белоусов отметил, что такая модель стала складываться в России с 2022 г., с начала пандемии.

Законопроект о налоге на сверхприбыль был внесен правительством в Госдуму 7 июня. Согласно инициативе, налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021−2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018—2019 гг. Ставка устанавливается в размере 10%, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в 2 раза — до 5%.

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин рассчитывает получить от бизнеса в общей сложности около 300 млрд руб.

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