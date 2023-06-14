09:28 (мск), источник: © РИА Новости
В Петербурге стартовал ПМЭФ-2023
Петербургский международный экономический форум начал работу.
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начал работу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
ПМЭФ проходит в КВЦ «Экспофорум». В среду стартует деловая программа, участники уже собираются на площадке.
Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых регионов.
По данным фонда «Росконгресс», на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий.
Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Президент России Владимир Путин обязательно выступит в рамках ПМЭФ, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Основная деловая программа ПМЭФ-2023 разделена на пять тематических блоков: «Мировая экономика в эпоху глобального перелома», «Российская экономика: от адаптации к росту», «Выстраивая технологический суверенитет», «Народосбережение и качество жизни — основной приоритет», «Рынок труда: ответ на новые вызовы».
Кроме основной деловой программы на полях форума традиционно состоятся следующие мероприятия: Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20), Молодежный экономический форум, Форум МСП, форум «Лекарственная безопасность», Форум креативного бизнеса, программа «ПМЭФ. Юниор», бизнес-завтраки Сбера и фармацевтических компаний. Запланировано также шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из стран арабского мира, Латинской Америки, АСЕАН, Индии, Китая. В стартовый день ПМЭФ, 14 июня, будет реализован новый формат диалога российского и иностранного бизнеса — День международной кооперации МСП.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью РИА Новости сообщал, что все помещения «Экспофорума» обеззаражены, персонал проходит ежедневные осмотры. По его словам, ПЦР-тест обязателен для всех категорий обслуживающего персонала и участников форума. Беглов также сообщил, что в городе приняты дополнительные меры безопасности.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет