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05:15 (мск), источник: ТАСС

Япония в мае 2023 года нарастила импорт зерновых из РФ на 2 098%

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Япония в мае 2023 года нарастила импорт зерновых из России на 2 098,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг японским Минфином данные. Согласно этим цифрам, в прошлом месяце Япония также снизила импорт овощей из России на 82%, а импорт рыбы и морепродуктов увеличила на 14,6%. В прошлом месяце Японией был также снижен импорт из РФ угля (на 76,3%), медицинских товаров (на 99,7%), стали (на 42,5%) и цветных металлов (на 85,5%).

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Источник: Reuters

При этом импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ вырос на 9,1%. Как следует из подсчетов ТАСС на основе статистики, доля российского СПГ во всем импорте Японией этого вида топлива увеличилась до 13,22% против среднемесячного показателя в примерно 9%. В стоимостном выражении импорт СПГ вырос на 22,9%. На этот вид топлива приходится 58,8% всего импорта из РФ.

Как следует из данных Минфина, Япония вновь не закупала российскую нефть, в отношении которой совместно со странами G7 введен потолок цен, за исключением поставок с «Сахалина-2», увязанных с поставками СПГ с этого проекта.

Доля РФ в импорте СПГ увеличилась на фоне сокращения общего объема импорта этого вида топлива. В то время как закупки сжиженного газа у РФ увеличились, импорт Японии из всех стран мира в мае сократился на 19,9%.

Токио является крупнейшим в мире импортером СПГ и получает в среднем порядка 9% всего импорта этого вида топлива из России. Этот объем обеспечивает порядка 3% генерации электроэнергии в Японии, третьей экономике мира. В Токио неоднократно подчеркивали важность проектов «Сахалин-2» и «Сахалин-1» для энергетической безопасности страны, а японские компании сохранили участие в них и после решения РФ о переводе их в российскую юрисдикцию. В этих условиях Япония согласовала с партнерами по G7, вводящими санкции против Москвы, исключение из-под действия потолка цен на нефть с проекта «Сахалин-2», основным продуктом которого является СПГ, а поставки нефти увязаны с газовыми контрактами.

В то же время экспорт легковых автомобилей в Россию был увеличен на 104%, автобусов и грузовиков — на 35,8%. Экспорт мотоциклов снизился на 22,2%. Япония в мае также увеличила экспорт в Россию пластика на 978,7%, резины — на 990,2%. Экспорт японских медицинских товаров снизился на 51,9%, генераторов — на 26,9%, компьютеров — на 94,4%. В то же время Япония в прошлом месяце на 110,8% нарастила экспорт в Россию аудиоаппаратуры.

Экспорт цветных металлов в РФ был сокращен на 77,7%.

Товарооборот между странами

Товарооборот Японии и России в мае сократился на 34,5%, до 130,75 млрд иен (около $931 млн). Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе опубликованных в четверг статистических данных Минфина Японии.

Так, экспорт в РФ вырос на 34,8%, до 35,57 млрд иен (около $253 млн), а импорт сократился на 46,5%, до 95,19 млрд иен (около $678 млн).

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