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08:56 (мск), источник: © РИА Новости

Эксперт указал на повышение цен на кофе в 2023 году

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Цены на кофе в России, зависящие напрямую от мировых, могут вырасти в этом году на 15% при дальнейшем удорожании стоимости в основных странах-поставщиках, рассказал РИА Новости на ПМЭФ директор по маркетингу компании «Милфудс», купившей бизнес финской Paulig в России и развивающей новый бренд Poetti, Михаил Глухов.

Источник: Reuters

Он отметил, что цены на кофе не определяются в России и полностью зависят от стоимости зелёного кофе и мировой биржи. Так, например, Индия и Вьетнам сейчас крупнейшие производители Робусты, а Бразилия — крупнейший экспортёр Арабики.

«Естественно, мы рассчитываем, что рост будет минимальный. Мы пытаемся каким-то образом создать запасы, произвести как можно больше ещё по старым ценам… Но в целом можно прогнозировать плавный рост на 15% в течение года», — заявил Глухов в ответ на вопрос о том, на сколько могут вырасти цены на кофе в России.

«Локальные производители от себя вряд ли будут сильно поднимать (цены — ред.), потому что все понимают, что ситуация в России не та, чтобы прям сильно их поднимать, но если на мировом рынке цены на сырье вырастут, то не останется другого выхода. Поэтому будем отслеживать ситуацию, смотреть, но потребитель в ряде случаев и не заметит», — добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14—17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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