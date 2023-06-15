Эксперт указал на повышение цен на кофе в 2023 году

Он отметил, что цены на кофе не определяются в России и полностью зависят от стоимости зелёного кофе и мировой биржи. Так, например, Индия и Вьетнам сейчас крупнейшие производители Робусты, а Бразилия — крупнейший экспортёр Арабики.
«Естественно, мы рассчитываем, что рост будет минимальный. Мы пытаемся каким-то образом создать запасы, произвести как можно больше ещё по старым ценам… Но в целом можно прогнозировать плавный рост на 15% в течение года», — заявил Глухов в ответ на вопрос о том, на сколько могут вырасти цены на кофе в России.
«Локальные производители от себя вряд ли будут сильно поднимать (цены — ред.), потому что все понимают, что ситуация в России не та, чтобы прям сильно их поднимать, но если на мировом рынке цены на сырье вырастут, то не останется другого выхода. Поэтому будем отслеживать ситуацию, смотреть, но потребитель в ряде случаев и не заметит», — добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14—17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.