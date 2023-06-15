Набиуллина поддержала идею приватизации

«Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам», — сказала она.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников также считает, что у российской экономики нет другого пути, кроме как «двигаться в сторону частных инвестиций». «Только частные инвестиции вытащат нашу экономику», — подчеркнул он, выступая на ПМЭФ.
За приватизацию также выступил помощник президента Максим Орешкин. Он напомнил о предложении главы ВТБ Андрея Костина, отметив, что поддерживает не «масштабную приватизацию», а вариант, упомянутый Набиуллиной — «выход из неэффективно используемых государством активов с пользой, выгодой для государства».
В начале апреля в колонке для РБК Костин предложил перезапустить в стране приватизацию в связи с разрушением из-за санкций «несущих элементов» российской экономики, которые сложились за последние 30 лет. По его словам, такая мера поможет укрепить основы рыночных механизмов, обеспечить развитие фондового рынка, а также сформировать новую генерацию менеджеров и создать конкуренцию.
Комментируя предложение главы ВТБ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают идею новой приватизации в России. Вместе с тем он назвал интересной представленную Костиным точку зрения.
В мае о необходимости «большой приватизации» в стране заявили в Минфине. Однако, по словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, для начала необходимо сформировать рынок и активного розничного российского инвестора.