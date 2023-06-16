10:40 (мск), источник: Аргументы и факты
За какие хозпостройки на дачном участке могут оштрафовать?
Налоговики обозначили признаки чрезмерного богатства.
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Речь прежде всего идет о незарегистрированных постройках и новом порядке их налогообложения. Напомним, что таковыми сараи, гаражи, бани, теплицы признаются с 2022 года. Разбираемся с юристом, что к чему.
Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— На самом деле изменения в Налоговый кодекс касательно перечисленных объектов были внесены еще в 2016 году, однако налоговики взяли паузы для решения некоторых специфических вопросов.
Что же из хозпостроек сегодня считается объектом налогообложения и подлежит обязательной государственной регистрации?
Согласно разъяснению ФНС от 1 января 2022 года, главным признаком хозяйственной постройки официально считается наличие прочного фундамента. Постройки без такового классифицируются как переносные и, соответственно, не считаются объектами капитального строительства. Регистрации и налогообложению такие постройки не подлежат.
Хозпостройки с прочным фундаментом, но площадью менее 50 (пятидесяти) квадратных метров также не подлежат регистрации и не являются объектами налогообложения.
Таким образом, получается, что хлопотать следует только о хозяйственных постройках с прочным фундаментом и площадью более 50 «квадратов».
Шаги по легализации таких строений следующие:
Подается заявление в Кадастровую палату по месту нахождения строения на получение кадастрового паспорта. Это можно сделать и очно, и онлайн.
После получения кадастрового паспорта необходимо обратиться либо в ближайший к вам МФЦ, либо в филиал Росреестра или отделение БТИ для регистрации права собственности. Все. Данные организации сами направят информацию о постройке в налоговые органы.
Если этого не сделать, то в перспективе вам грозят штрафы за нарушения НК РФ. Фиксированного размера штрафа нет. Он исчисляется в зависимости от кадастровой стоимости постройки. Как правило, штраф составляет 20% от неоплаченной налоговой суммы за последние три года плюс — сам налог за это же время.