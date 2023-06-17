В «Автовазе» назвали цену нового кроссовера LADA X-Cross 5

«Цена достаточно адекватная: мы пока не ориентировали наших дилеров, сделаем это чуть позже, примерно за месяц до старта программы в конце лета этого года. Но, в среднем, цена будет до 2,5 миллиона в зависимости от комплектации автомобиля», — сказал он в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале Минпромторга РФ.
В пятницу в министерстве уточнили, что старт продаж Lada X-Cross 5 запланирован на третий квартал текущего года.
Lada X-Cross 5 представляет собой переднеприводный городской кроссовер, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Конструктивные особенности автомобиля — панорамная крыша и интеллектуальные системы безопасности ADAS.