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00:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Virgin Galactic объявила о начале коммерческих суборбитальных полетов

Компания Virgin Galactic объявила о начале с 27 июня коммерческих суборбитальных полетов. Об этом сообщает Space News.

Источник: AFP/Virgin Galactic

Первый полет планируется провести на корабле SpaceShipTwo в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) Италии. Ожидается миссия Galactic 01 будет проходить с 27 по 30 июня. В ней будут принимать три представителя Италии, который будут проводить исследования в условиях микрогравитации.

В начале августа должна состояться миссия Galactic 02, в рамках которой предполагается полет туристов по цене 450 тысяч долларов за место. После этого Virgin Galactic планирует проводить полеты ежемесячно.

В мае корабль SpaceShipTwo (VSS Unity) компании Virgin Galactic впервые за почти два года совершил суборбитальный полет.

В марте самолет-разгонщик VMS Eve (WhiteKnightTwo) компании Virgin Galactic, выступающий носителем космоплана VSS Unity, совершил первый после ремонта перелет из аэродрома Мохаве (Калифорния) на космодром Америка (Нью-Мексико).

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