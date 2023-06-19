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07:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Япония обязалась помочь с восстановлением инфраструктуры Украины

Япония и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в восстановлении украинской инфраструктуры. Предполагается, что японские эксперты поделятся опытом в области реконструкции жилья, восстановления водопроводной, канализационной и транспортной инфраструктуры, а также развития школ.

Источник: AFP 2022

Документ был подписан министром по делам реконструкции Хиромити Ватанабэ и вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым, который прибыл в Японию с визитом.

«Основываясь на этом меморандуме, Управление по делам реконструкции будет стремиться к дальнейшему предоставлению знаний о восстановлении после Великого восточно-японского землетрясения, чтобы внести свой вклад в решение проблем, с которыми сталкивается Украина», — сообщается на сайте японского Управления по делам реконструкции (цитата по ТАСС).

Правительство Японии уже выделило Украине помощь на сумму $7,6 млрд. Киев получил от Токио в том числе нелетальную военную помощь, такую как бронежилеты, каски, грузовики, сухие пайки.

В мае Япония пообещала Украине 100 военных автомобилей, а также расширила антироссийские санкции. В июне японский премьер Фумио Кисида заявил, что Токио продолжит оказывать помощь Киеву в разминировании и восстановлении.

Лаура Кеффер

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