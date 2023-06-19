10:53 (мск), источник: ТАСС
«Вкусно — и точка» с 26 июня повысит цены в кафе
Решение принято в связи с ростом себестоимости продукции, сообщили в компании.
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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» с 26 июня повысит цены в своих кафе в связи с ростом себестоимости продукции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«С 26 июня цены в кафе изменятся в связи с ростом себестоимости продукции. В то же время во “Вкусно — и точке” сохранятся более низкие цены, чем у конкурентов», — рассказали в пресс-службе.
Во «Вкусно — и точке» отметили, что также разрабатывают различные акции и специальные предложения в приложении, пользуясь которыми можно выгодно приобретать продукцию.
Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на письмо директорам и менеджерам ресторанов и кафе «Вкусно — и точка» сообщил, что повышение цен в кафе будет на 5−8%.