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10:53 (мск), источник: ТАСС

«Вкусно — и точка» с 26 июня повысит цены в кафе

Решение принято в связи с ростом себестоимости продукции, сообщили в компании.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» с 26 июня повысит цены в своих кафе в связи с ростом себестоимости продукции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«С 26 июня цены в кафе изменятся в связи с ростом себестоимости продукции. В то же время во “Вкусно — и точке” сохранятся более низкие цены, чем у конкурентов», — рассказали в пресс-службе.

Во «Вкусно — и точке» отметили, что также разрабатывают различные акции и специальные предложения в приложении, пользуясь которыми можно выгодно приобретать продукцию.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на письмо директорам и менеджерам ресторанов и кафе «Вкусно — и точка» сообщил, что повышение цен в кафе будет на 5−8%.

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