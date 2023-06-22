Спрос на шаурму вырос в два-три раза на фоне подорожания другого фастфуда

Продажи шаурмы у отдельных игроков рынка фаст-фуда выросли на 100−200%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) и таких компаний, как «Яндекс Еда», Ozon fresh, «Азбука вкуса», «Перекресток», «Донер42» («Додо пицца»). Эксперты связали рост спроса с подорожанием суши и пиццы.
По словам руководителя проекта open kitchen сети «Перекресток» Алексея Кузнецова, за пять месяцев 2023 года они продали 590 000 штук шаурмы. Это примерно в 2,5 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. За весь прошлый год клиенты «Перекрестка» приобрели около 580 000 штук шаурмы. В мае у сети «Донер42» («Додо пицца») продажи шаурмы год к году увеличились на 265%, до 7,5 млн рублей, отмечается на сайте компании. Рост за первую неделю июня составил 234% год к году. Другие опрошенные газетой игроки рынка абсолютных цифр не предоставили.
Представитель «Самоката» подтвердил, что интерес россиян к сэндвичам и шаурме в 2023 году вырос в 2 раза по сравнению с первой половиной 2022 года. Спрос на эту категорию в шесть раз больше, чем на готовую и замороженную пиццу, и в 15 раз больше, чем на роллы и онигири (блюдо из риса в виде треугольника или шара), рассказал представитель «Самоката». У «Вкусвилла» продажи шаурмы в июне выросли на 53% год к году. Представитель ретейлера связал это с удорожанием другого фастфуда — суши и пиццы. Спрос на готовые роллы упал на 17%, добавил собеседник.
В компании «Платформа ОФД» сообщили, что шаурма продемонстрировала самый высокий рост продаж в натуральном выражении среди всего фастфуда. В сервисе уточнили, что в первые три месяца 2023 года число покупок шаурмы выросло на 9%, пицц — на 4%, а роллов — на 5%. Эксперты объясняют рост спроса невысокой стоимостью шаурмы по сравнению с другим фастфудом.
По данным «Платформы ОФД», средний чек на шаурму сейчас составляет 171 рубль. Для бургеров, пиццы и роллов средний чек — 236, 378 и 435 рублей соответственно. Кузнецов из «Перекрестка» отметил, что шаурма — один из самых сытных и быстрых перекусов по доступной цене. Основатель «Китайских новостей» ресторатор Станислав Лисиченко полагает, что рост себестоимости рыбы делает суши более дорогим блюдом — возможно, на фоне этого шаурма становится привлекательней по цене.
По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сейчас шаурму стали продвигать крупнейшие ретейлеры («Перекресток», «Азбука вкуса» и др.) и сервисы доставки: в продаже появились десятки новых позиций этого продукта. Эксперт напомнил, что, например, у «Додо пицца», согласно отчетности компании, шаурма самая популярная позиция в сети: в первом квартале она продала 8,5 млн единиц шаурмы, что больше, чем у пиццы.
«Перекресток» планирует увеличить ассортимент шаурмы, сказал Кузнецов. «Азбука вкуса» продает 33 вида шаурмы, отметил представитель сети. Он добавил, что динамика роста категории действительно выше, чем у пиццы и суши. Меню в связи с активным спросом на шаурму готовятся пересмотреть в «Донер42», сказала операционный директор этой компании Наталия Степанова. По ее словам, рынок шаурмы не консолидирован, на нем нет сейчас большого институционального игрока или какого-то сильного бренда.