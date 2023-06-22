Минск заинтересован в освободившихся после ухода западного бизнеса из РФ мощностях

Минск, по его оценке, «чуть-чуть пропустил этот момент», и освободившиеся мощности занимают российские и китайские производители.
«Вместе с послом в России мы провели анализ тех мощностей, которые еще остались в России, пока брошенные, если можно так сказать. Нам надо сейчас выбрать и активно заходить на эти площади для того, чтобы организовать производства», — приводит его слова «БелТА».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь призвал создавать свои мощности не только в России, но и везде, «где только можно».
Ранее в июне президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Лукашенко заявил, что экономические отношения двух стран развиваются «необычно хорошо». Путин добавил, что качество взаимодействия и структура экономических отношений двух стран «меняются в нужную сторону». По его словам, упор делается не только на «традиционные отрасли» сотрудничества России и Белоруссии, но и на высокотехнологичные сферы.
В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что товарооборот России и Белоруссии по итогам первых четырех месяцев этого года увеличился на 11%, превысив 1 трлн руб. По итогам 2022 г. объем торговли двух стран вырос на 12%, превысив 3 трлн руб.