В Мексике после засухи из-под воды показался древний храм Раньше до него плыли на лодке, теперь можно легко подойти пешком.
Фоторепортажи
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
Главное
Спецоперация на Украине
14:21 (мск), источник: Ведомости

Минск заинтересован в освободившихся после ухода западного бизнеса из РФ мощностях

Белоруссия заинтересована в выходе на производственные площадки, которые остались после ухода зарубежных компаний из России, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

Источник: Reuters

Минск, по его оценке, «чуть-чуть пропустил этот момент», и освободившиеся мощности занимают российские и китайские производители.

«Вместе с послом в России мы провели анализ тех мощностей, которые еще остались в России, пока брошенные, если можно так сказать. Нам надо сейчас выбрать и активно заходить на эти площади для того, чтобы организовать производства», — приводит его слова «БелТА».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь призвал создавать свои мощности не только в России, но и везде, «где только можно».

Ранее в июне президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Лукашенко заявил, что экономические отношения двух стран развиваются «необычно хорошо». Путин добавил, что качество взаимодействия и структура экономических отношений двух стран «меняются в нужную сторону». По его словам, упор делается не только на «традиционные отрасли» сотрудничества России и Белоруссии, но и на высокотехнологичные сферы.

В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что товарооборот России и Белоруссии по итогам первых четырех месяцев этого года увеличился на 11%, превысив 1 трлн руб. По итогам 2022 г. объем торговли двух стран вырос на 12%, превысив 3 трлн руб.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шойгу доложил Путину о ходе спецоперации. Главное
Лесопромышленникам расширили субсидии при перевозке в порты Северо-Запада
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
санкции